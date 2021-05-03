Госсекретарь США рассказал о сложностях в отношениях с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на спорные вопросы, Штаты не могут не взаимодействовать с Китаем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Комментируя возможность провести "красные линии" в отношениях с Китаем, Блинкен сказал, что США в любом случае будут вынуждены иметь дело с Пекином.

"Мы не в том положении, чтобы не взаимодействовать с Китаем. В этих отношениях есть серьезные сложности, будь то конфронтационный мир, состязательный мир или мир на основе сотрудничества", - заявил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

К сложностям в отношениях Китая и США Блинкен отнес, среди прочего, вопрос политики Китая в Синьцзяне.

В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.