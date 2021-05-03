Президент Армении направил благодарственное послание соучредителям инициативы “Аврора”

Президент Армен Саргсян соучредителям Гуманитарной инициативы “Аврора” Нубару Афеяну и Рубену Варданяну выразил благодарность за усилия, приложенные ими в вопросе международного признания Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

В послании президента, в частности, говорится:

“24 апреля, в День памяти жертв Геноцида армян, были объявлены имена героев года Гуманитарной инициативы “Аврора”.

Впервые с момента основания “Aurora Awards” церемония проводилась без одного из ее крестных отцов, нашего старшего друга, соучредителя “Aurora Initiative”, члена отборочной комиссии “Aurora Prize” Вардана Грегоряна, который скончался несколько дней назад.

Выражая глубочайшее сожаление по поводу потери Вардана Грегоряна, я хотел бы поблагодарить всех основателей Инициативы “Аврора” за их усилия в борьбе за признание Геноцида армян. Вклад нашего любимого Вардана Грегоряна в это дело неоспорим.

Он был выдающимся филантропом, ученым, исследователем и консультантом на национальном и международном уровнях и играл ключевую роль как в сохранении армянской идентичности, так и в представлении армян, отстаивая справедливое армянское дело и делая его достоянием общественности.

Уверен, что Вы с той же энергией продолжите дело, начатое с Варданом Грегоряном, в память о нашем великом соотечественнике, о его вкладе, его борьбе и искренне национальной деятельности, конечно же, ради целей, которых он не успел достичь”.

Президент Саргсян отметил, что Вардан Грегорян никогда не скрывал своей большой любви к Родине. “Мы, рука об руку, работая во имя Родины, во имя той родины, о которой мечтали и наши соотечественники, 106 лет назад подвергшиеся геноциду в Османской империи, во имя той родины, о которой сегодня думают и их поколения, обязаны, по меньшей мере, увеличить эту любовь”, - говорится в послании президента.