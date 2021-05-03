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До начала Олимпийских игр осталось 80 дней

До начала Олимпийских игр осталось 80 дней

До старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио осталось 80 дней.

Как передает «Арменпресс», 24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.

Пока Армения имеет 6 олимпийских путевок: гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корьюн Согомонян.


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