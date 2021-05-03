До начала Олимпийских игр осталось 80 дней
12:22, 3 Май, 2021
До старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио осталось 80 дней.
Как передает «Арменпресс», 24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.
Пока Армения имеет 6 олимпийских путевок: гимнаст Артур Давтян, борцы греко-римского стиля Артур Алексанян, Карапет Чалян, борцы вольного стиля Арсен Арутюнян, Вазген Теванян и боксер Корьюн Согомонян.
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