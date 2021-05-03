Поиски останков погибших военнослужащих продолжаются в районе Варанды

Поиски останков военнослужащих, добровольцев и гражданских лиц, погибших во время боевых действий и считающихся без вести пропавшими, 3 мая продолжаются в районе Варанды (Физули). Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

С 13 ноября 2020 года по сей день на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, спасатели Арцаха обнаружили останки 1 552 погибших.

Периодически между армянской и азербайджанской сторонами проходит обмен останками.