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Поиски останков погибших военнослужащих продолжаются в районе Варанды

Поиски останков погибших военнослужащих продолжаются в районе Варанды

Поиски останков военнослужащих, добровольцев и гражданских лиц, погибших во время боевых действий и считающихся без вести пропавшими, 3 мая продолжаются в районе Варанды (Физули). Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

С 13 ноября 2020 года по сей день на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана,  спасатели Арцаха обнаружили останки 1 552 погибших.

Периодически между армянской и азербайджанской сторонами проходит обмен останками.


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