Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

В Парламенте Армении началось специальное заседание: в повестке дня вопрос избрания премьер-министра

В Парламенте Армении началось специальное заседание: в повестке дня вопрос избрания премьер-министра

В Национальном собрании Армении началось специальное заседание по вопросу избрания премьер-министра. Как передает «Арменпресс», фракция “Мой шаг” выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна.

25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, чтобы, распустить парламент, и организовать внеочередные парламентские выборы.

Согласно Конституции Республики Армения, если в Парламенте дважды не избирается премьер-министр, то Национальное собрание распускается. Фракция “Мой шаг” с учетом данной процедуры заявила, что выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна.

Никол Пашинян после встреч с руководителями парламентских фракций “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” заявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации