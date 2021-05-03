Йеменские мятежники заявили о новом ударе по базе саудовских ВВС
Официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил об ударе, нанесенном по территории Саудовской Аравии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Ракетчики и подразделения беспилотной авиации провели совместную ударную операцию с использованием четырех беспилотных летательных аппаратов типа Qasef-2k и двух баллистических ракет типа Badr. Операция была нацелена на военные объекты в аэропорту Наджран и на авиабазе имени короля Халида в Хамис-Мушайте, и удары были точными", - говорится в сообщении, которое Сариа разместил в понедельник в Twitter. Данные о возможных пострадавших или причиненном ущербе не приводятся.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на представителя возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции, ведущей в соседнем Йемене боевые действия против хуситов, о перехвате вечером в воскресенье заминированного беспилотника в одном из южных регионов королевства. Принадлежность аппарата при этом не уточнялась.
28 апреля и 2 мая хуситы сообщали об аналогичных ударах с использованием беспилотников, нацеленных на военные объекты на территории Саудовской Аравии.
Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.
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