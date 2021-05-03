В Армении подтверждено 145 новых случаев COVID-19, вылечились 717 заболевших

По состоянию на 11:00 3 мая в Армении подтверждено 145 новых случаев COVID-19, 717 заболевших вылечились, есть 10 летальных исходов. Малое количество случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни.

За последние сутки проведено 2 585 тестов. Всего проведено 993 612 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 217 008 случаев COVID-19, 200 472 из которых вылечились, есть 4 149 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 361 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 026.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.