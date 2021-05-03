Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

На территории Армении одна труднопроходимая автодорога

На территории Армении одна труднопроходимая автодорога

МЧС Армении сообщает, что на территории Армении всего одна труднопроходимая автодорога. Как стало известно «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении,  автодорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд - открыта, дорога к озеру Кари Арагацотнской области - труднопроходима.  

О Ларсе

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации