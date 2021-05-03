На территориях, прилегающих к ряду городов Арцаха проведется обезвреживание боеприпасов

На территориях, прилегающих к городам Степанакерт, Мартакерт, Мартуни и Аскеран Республики Арцах предусмотрены работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВЯД Арцаха.

“Саперы Государственной службы по ЧС МВД, Фонд “Центр гуманитарного разминирования” и неправительственная организация “The halo trust” сегодня на территориях, прилегающих к городам Степанакерт, Мартакерт, Мартуни и Аскеран, проведут работы по обезвреживанию боеприпасов”, - говорится в сообщении ГСЧС.

Для обнаружения неразорвавшихся боеприпасов и оружия по всей территории республики, в сельскохозяйственных и туристических местностях, проводятся разведывательные работы.

“Как правило, обнаруженные виды оружия саперные отряды взрывают на месте, при возможности перевозят их в безопасное место. Просим не беспокоиться при звуках взрывов”, - говорится в сообщении ГСЧС.