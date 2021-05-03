В Национальном центре кризисного управления СС МЧС с 26 апреля по 2 мая зарегистрировано 363 случая, из которых 129 - чрезвычайные, в том числе 48 пожаров, 3 случая обрушений, 1 землетрясение, 8 попыток самоубийства, 56 дорожно-транспортных происшествий, а также 124 бытовых вызова. Пострадали 78 человек, благодаря оперативным спасательным операциям спасены 5 человек.

На прошлой неделе зарегистрировано 16 смертей от несчастных случаев. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС Армении.

Зарегистрировано 5 случаев отравления.

Из-за погодных условий и других факторов произошло 12 случаев блокировки автотранспорта. Спасатели из заблокированных на дорогах автомобилей в безопасную зону перенесли 15 человек.

МЧС призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.