Качественные, стильные и доступные: в США и в России растет спрос на армянские очки “DANZ”

Армянский бренд “DANZ в феврале этого года вышел на рынок США, где спрос на очки армянского производства стремительно продолжает расти. До этого “DANZ” реализовывался в Армении и в России. Бренд представлен и на международных торговых он-лайн площадках. В апреле по сравнению с февралем его общий экспорт увеличился на 40%.

Солнцезащитные очки и оправы для очков “DANZ” с 2017 года полностью производятся в Армении. Компания является первым основателем такого производства в регионе. “DANZ” создал более 30 рабочих мест и продолжает пополнять команду, но основной упор делается на качество продукции.

В России основными покупателями “DANZ” являются оптовые покупатели, в ближайшее время компания откроет свои магазины и в крупных торговых центрах. В Соединенных Штатах покупки совершаются через интернет. Оба рынка являются для компании стратегическими.

“Успех бренда и положительные отклики на международном рынке обусловлены соотношением цена-бренд, в котором “DANZ” невозможно превзойти. “DANZ” представлен в классе “fast fashion”. Мы предлагаем покупать эти очки не потому, что они армянские, а потому, что они качественные, стильные и доступные”, - сказал коммерческий директор компании Армен Авагян.

“Наши дизайнеры следят за мировыми трендами. Весенне-летняя коллекция “DANZ” уже представлена на рынке, потребители могут выбрать и купить то, что сегодня модно во всем мире. Но помимо моды, солнцезащитные очки необходимы и для здоровья глаз, поэтому наши клиенты могут быть уверены, что мы четко придерживаемся стандартов на протяжении всего производственного процесса. Будучи по профессии врачом, я вдвойне требователен в этом вопросе”, - сказал Арутюн Хулунян, директор-основатель “DANZ”.