Министерство ВТ Армении представило 3D-очки, разработанные армянскими инженерами

В рамках 17-й программы по нейтрализации экономических последствий COVID-19, осуществляемой Министерством высокотехнологичной промышленности Армении, недостатка в инновационных, самобытных идеях не наблюдается.

Новое поколение армянских ученых представляет много интересных программ со свежими идеями и производственными решениями.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве высокотехнологической промышленности, разработка “10X Engineering” входит в число проектов компаний, выигравших гранты. Используя технологию VR, команда инженеров компании разработала трехмерные 3D-очки, которые позволяют людям свои зрительные и слуховые органы чувств перемещать в виртуальный мир, что снижает боль и стресс во время медицинских осмотров или при других стрессовых ситуациях.

Автор идеи - глава компании Давид Заргарян. Любая идея рождается, когда вы решаете проблему. Давид отмечает, что этот проект является результатом его собственной проблемы, у ребенка был страх перед инъекциями и докторами.

“Подобные устройства уже существуют в мире, но армянская модель на несколько шагов опережает существующие, так как контент, разработанный армянскими инженерами, учитывает и индивидуальность каждого человека - национальность, возраст, предпочтения, подверженность различным явлениям, вкусовые интересы и другие характеристики. В рамках 17-й программы основной задачей компании является проведение серьезной научно-исследовательской работы.

Внедрение продукта, первое тестирование, планируется через 6 месяцев в “Wigmore Clinic”. После прохождения тестирования компания бесплатно предоставит устройства медицинским учреждениям Армении. Стоимость выдачи лицензий за пределами Армении составит около 1 000 евро.

В рамках полученного гранта инженеры-ученые планируют опубликовать статью в одном из популярных научных журналов мира, доказав, что разработанная модель является наиболее эффективной из подобных продуктов.

В рамках 17-й программы нейтрализации экономического воздействия COVID-19 уже подписаны контракты с 61 организацией-победителем, и гранты переведены на счета организаций. Общая сумма выделенных средств составила 967 871 345 драмов”, - сказано в сообщении министерства.