Следователи Прокуратуры Арцаха допросили президента Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в качестве свидетеля был допрошен следователями Прокуратуры Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в социальной сети Facebook.

“Как и обещал, хочу сообщить вам, что меня в качестве свидетеля допросили следователи Прокуратуры Республики Арцах по уголовному делу, возбужденному по статье 312 части 1 Уголовного кодекса Республики Арцах (ред. - нарушение конституционного строя). Принимая во внимание значение данного дела, я предоставил всю имеющуюся у меня информацию по поднятым вопросам и подтвердил свою готовность продолжить участие в судебном разбирательстве в установленном законом порядке.

“Понимая общественное требование о раскрытии событий и причинно-следственных связей, связанных с важнейшим периодом жизни нашей Родины - с 44-дневной войной, в ближайшее время в рамках моих реальных полномочий и осведомленности я опубликую ответы на некоторые вопросы”, - отметил Араик Арутюнян.