Российские миротворцы в Арцахе разминировали около 2 064 га территорий

Специалисты Международного центра разминирования Министерства обороны Российской Федерации в Арцахе продолжают работы по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

Российские миротворцы за сутки разминировали 5 га территорий, 3 км дороги, 5 строений.

“В целом, с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 064 га территорий, 632,3 км дороги, 1 733 строения, в том числе 30 объектов социального назначения, обнаружено и обезврежено 25 603 взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.