Хотелось бы в деле освобождения армянских пленных увидеть и влияние Ирана: посол Армении в Иране

Непосредственное и широкомасштабное участие Турции в боевых действиях против Арцаха было направлено на реализацию ее экспансионистской политики в регионе. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арташес Туманян в интервью, данном информационному агентству “ISNA”.

“После всего этого очевидно, что попытка разрешить конфликт силой должна стать для международного сообщества, и в первую очередь для стран региона, серьезным сигналом”, - сказал он, добавив, что благодаря перемирию удалось приостановить военную агрессию, осуществленная Азербайджаном при содействии Турции и с привлечением наемных террористов. Эта агрессия привела Армению и армянский народ к величайшим потерям, к тысячам жертв.

Говоря о преодолении кризиса, посол подчеркнул, что, по мнению армянской стороны, только страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ имеют международный мандат на окончательное и всеобъемлющее урегулирование конфликта. Что касается роли стран региона, то, по словам Арташеса Туманяна, они своей уравновешенной позицией могут создать благоприятную среду для урегулирования конфликта. Может ли Иран как региональная страна сыграть положительную роль в разрешении конфликта? Отвечая на вопрос, посол отметил, что граница Армения-Иран всегда была “мостом” мира и сотрудничества, посягательство на которую противоречит национальной безопасности обеих стран.

“Особо хотел бы подчеркнуть ту значительную роль, которую Иран сыграл в военный и в послевоенный периоды. Роль с точки зрения его принципиальной позиции в отношении событий, которые угрожают региональному миру и стабильности. Речь идет о шагах, предпринятых для обеспечения нерушимости общей границы и суверенитета двух стран (предупреждения, размещение иранских войск вдоль границы). Граница между Арменией и Ираном всегда была “мостом” мира и сотрудничества, посягательство на которую противоречит национальной безопасности наших двух стран. Со времени последней войны, более чем когда-либо, в Ереване и Тегеране растет осознание общих угроз и интересов. Поэтому необходим всесторонний стратегический диалог, в повестке которого будет весь комплекс вопросов двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, а также широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности”, - сказал посол.

По словам Арташеса Туманяна, активное участие Ирана в решении многих сложных вопросов сегодня было бы чрезвычайно полезно. В частности, хотелось бы видеть активное воздействие Ирана на власти Азербайджана в вопросе освобождения армянских военнопленных. По словам посла, в то же время в нынешних условиях можно значительно активизировать все составляющие армяно-иранских отношений, которые обеспечивают безопасность и экономическое развитие двух стран. Особенно необходимо укрепить транспортно-энергетическую ось Север-Юг, углубить сотрудничество в газовой и в энергетической сфере, стимулировать рост товарооборота и реализацию совместных инвестиционных программ.