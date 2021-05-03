Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 183
10:10, 3 Май, 2021
Число жителей Киргизии, пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 183. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова.
"Всего пострадали 183 человека, 34 из них умерли", - сказала она.
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