Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 183

Число жителей Киргизии, пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 183. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в понедельник на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова.

"Всего пострадали 183 человека, 34 из них умерли", - сказала она.