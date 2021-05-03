В Ереване устанавливаются гидранты

Более половины из 503 гидрантов, установленных в Ереване, не работают уже много лет. По предложению МЧС муниципалитет разработал программу. В 2021 году будут отремонтированы и установлены новые гидранты. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС Республики Армения.

На начальном этапе проекта будет установлено десять новых гидрантов, 38 гидрантов будут отремонтированы. Программа уже в действии, 28 апреля два гидранта прошли испытания в административных районах Давиташен и Арабкир.