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В Ереване устанавливаются гидранты

В Ереване устанавливаются гидранты

Более половины из 503 гидрантов, установленных в Ереване, не работают уже много лет. По предложению МЧС муниципалитет разработал программу. В 2021 году будут отремонтированы и установлены новые гидранты. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС Республики Армения.

На начальном этапе проекта будет установлено десять новых гидрантов, 38 гидрантов будут отремонтированы. Программа уже в действии, 28 апреля два гидранта прошли испытания в административных районах Давиташен и Арабкир.


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