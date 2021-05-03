Под эгидой Минской группы мы восстановим независимость Арцаха в границах бывшей НКАО: Артур Товмасян

Спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян ответил на высказывание главы Института демократии и прав человека Азербайджана Ахмеда Сахидова, что “с июня Степанакерт перейдет под контроль Азербайджана”. «Арменпресс» представляет заявление Артура Товмасяна.

“Дорогие соотечественники!

Серия нашумевших комментариев руководителя Института демократии и прав человека Азербайджана Ахмеда Сахидова, сделанных на его странице в Twitter, является очередным провокационным поведением азербайджанских властей.

В злополучном заявлении от 10 ноября 2020 года нет пункта о переходе Степанакерта под контроль азербайджанской армии.

Сегодня гарантом безопасности народа Арцаха являются Армия Арцаха и российские миротворческие силы.

Арцах в составе Азербайджана не может находиться ни под каким-либо подчинением.

Мы убеждены, что под эгидой Минской группы ОБСЕ мы восстановим свободу и независимость Арцаха в границах бывшей НКАО.

Лидеры стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ также осознают, что наряду с обеспечением безопасности народа Арцаха актуален и вопрос статуса Арцаха. Безопасность и определение статуса. В случае отсутствия одного из них армяне из Арцаха будут изгнаны.

Мы надеемся, что являемся частью цивилизованного мира и, как независимое государство, готовы заключить договоры о взаимовыгодном сотрудничестве не только со странами региона, но и со всеми миролюбивыми странами.

Альтернативой мирному переговорному процессу является война. Мы предлагаем повестку достойного мира”.