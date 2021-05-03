“Новая книга” - 12 / 21: В мире книжных новинок...
Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.
Автобиографический роман “Жизнь на старой римской дороге” по праву считается вершиной творчества Ваана Тотовенца. С тонким лиризмом и оригинальным повествованием, с привлекающей эмоциональностью и печалью писатель описывает дни своего детства и юности, совпавшие с жестокостью Геноцида в его родном городе Мезире, спасая своими воспоминаниями еще одно исчезнувшее армянское поселение с его колоритными и самобытными людьми.
Текст опубликован по материалам первого тома Сборника произведений Тотовенца (Ереван, 1988). Книгу издал “Антарес”.
Повесть Зары Бабаян - история, которая дает возможность раскрыть всю глубину геноцида до конца. История сколь невероятная, столь и правдивая, настоящая, чудесная. Переводчик: Нерсес Атабекян. Книгу издал “Антарес”.
Книга профессора Карена Баляна, теоретика архитекторы, специалиста по истории модернизма, посвящена деятельности Феникса Дарбиняна (1924–1996), одного из важнейших деятелей армянского модернизма. По инициативе заслуженного архитектора Феникса Дарбиняна и председателя горсовета Григора Асратяна был модернизирован центр Еревана, построена гостиница “Ани”, застроен участок между улицами Туманяна, Московян и Абовяна, большой фонтан в Кольцевом парке. В книге подробно представлены и многие другие сооружения, проекты выдающегося архитектора. Многие материалы, чертежи и фотографии из личного архива архитектора публикуются впервые. Перевод с русского: Рубен Тарумян, ред. Перевода: Гоар Галустян, редактор: Армен Амирханян. Книгу издал “Newmag”.
Проект “Новая книга” представила Роза Григорян
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