“Новая книга” - 12 / 21: В мире книжных новинок...

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Ваан Тотовенц: “Жизнь на старой римской дороге”

Автобиографический роман “Жизнь на старой римской дороге” по праву считается вершиной творчества Ваана Тотовенца. С тонким лиризмом и оригинальным повествованием, с привлекающей эмоциональностью и печалью писатель описывает дни своего детства и юности, совпавшие с жестокостью Геноцида в его родном городе Мезире, спасая своими воспоминаниями еще одно исчезнувшее армянское поселение с его колоритными и самобытными людьми.

Текст опубликован по материалам первого тома Сборника произведений Тотовенца (Ереван, 1988). Книгу издал “Антарес”.

Переводная литература

Зара Бабаян: “Заново рожденные”

Повесть Зары Бабаян - история, которая дает возможность раскрыть всю глубину геноцида до конца. История сколь невероятная, столь и правдивая, настоящая, чудесная. Переводчик: Нерсес Атабекян. Книгу издал “Антарес”.

Документальная литература

Карен Балян: “Феникс Дарбинян”

Книга профессора Карена Баляна, теоретика архитекторы, специалиста по истории модернизма, посвящена деятельности Феникса Дарбиняна (1924–1996), одного из важнейших деятелей армянского модернизма. По инициативе заслуженного архитектора Феникса Дарбиняна и председателя горсовета Григора Асратяна был модернизирован центр Еревана, построена гостиница “Ани”, застроен участок между улицами Туманяна, Московян и Абовяна, большой фонтан в Кольцевом парке. В книге подробно представлены и многие другие сооружения, проекты выдающегося архитектора. Многие материалы, чертежи и фотографии из личного архива архитектора публикуются впервые. Перевод с русского: Рубен Тарумян, ред. Перевода: Гоар Галустян, редактор: Армен Амирханян. Книгу издал “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян