Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

В Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей

В Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей

По меньшей мере 25 человек погибли в результате столкновения лодки и баржи с песком на реке в центральной части Бангладеш. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла на реке Падма недалеко от города Шибчар. "Мы спасли пять человек и обнаружили 25 тел", - прокомментировал случившееся начальник местной полиции Мираз Хоссейн.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации