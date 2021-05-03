В Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей

По меньшей мере 25 человек погибли в результате столкновения лодки и баржи с песком на реке в центральной части Бангладеш. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла на реке Падма недалеко от города Шибчар. "Мы спасли пять человек и обнаружили 25 тел", - прокомментировал случившееся начальник местной полиции Мираз Хоссейн.