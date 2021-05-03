“Барселона” победила благодаря голам Месси и Гризманна

В 34-м туре чемпионата Испании по футболу “Барселона” на выезде сыграла с “Валенсией”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме ни одна из команд не воспользовалась возможностью поразить ворота соперника. Во втором тайме “Валенсия” забила два мяча, отличились Габриэль Паулиста и Карлос Солер. В составе Барселоны автором дубля стал Лионель Месси. Следующий гол в свой актив записал Антуан Гризманн. Итог матча “Валенсия” - “Барселона” - 2:3.

После этого тура “Барселона” с 14 очками в турнирной таблице Ла Лиги занимает 3 место. Столько же очков имеет “Реал”. Лидирует “Атлетико” с 76 очками.