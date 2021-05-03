Гроссмейстер Левон Аронян в онлайн-турнире “New in chess” занял 4-е место.

Как передает «Арменпресс», в турнире, организованном чемпионом мира Магнусом Карлсеном, за 3 место Аронян боролся с Шахрияром Мамедъяровым из Азербайджана и уступил ему со счетом 2,5: 4,5. Победителем турнира стал Магнус Калрсен.

В турнире “New In Chess Classic” участвовали 16 шахматистов. Он считается очередным турниром “Champions Chess Tour”. Призовой фонд составляет 100 000 долларов США, из которых победитель получает 30 000 долларов.

Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян покинул Армению. Он присоединится к сборной США.