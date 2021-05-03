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“Рома” проиграла в 34-м туре

“Рома” проиграла в 34-м туре

В 34-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” на выезде сыграла с “Сампдорией”.

Как передает «Арменпресс», счет матча в конце первого тайма, на 45-й минуте открыли хозяева. Отличился Адриен Сильва. “Сампдория” забила и второй мяч. Гол в свой актив записал Якуб Янкто.  Эдину Джеко из состава “Ромы” не удалось реализовать назначенный на 75-й минуте пенальти.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы” и отыграл весь матч.

После этого тура “Рома” с 55 очками в турнирной таблице Серии “А” занимает 7-е место. Ранее стало известно, что “Интер” досрочно стал чемпионом Италии.


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