СМИ узнали о планах США смягчить санкции против Ирана

США и Иран могут провести обмен задержанными, в рамках него Тегеран передаст Вашингтону 4 обвиняемых в шпионаже. Как передает Арменпресс со ссылкой РИА Новости, об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на иранские источники.

По данным телеканала, США могут разморозить $7 млрд иранских активов.