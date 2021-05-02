СМИ узнали о планах США смягчить санкции против Ирана
США и Иран могут провести обмен задержанными, в рамках него Тегеран передаст Вашингтону 4 обвиняемых в шпионаже. Как передает Арменпресс со ссылкой РИА Новости, об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на иранские источники.
По данным телеканала, США могут разморозить $7 млрд иранских активов.
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