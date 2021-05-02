В Кармир шука расширится программа жилищного строительства. Визит президента Арцаха  

2 мая президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил общину Кармир шука Мартунинского района и ознакомился с ходом реализации государственных и благотворительных жилищных программ.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент прежде всего посетил строительную площадку нового микрорайона, строящегося для вынужденных переселенцев после войны, где возводится около 140 домов с деревянными конструкциями. поинтересовались процессом строительства и потребностями жилья. Глава общины Кармир шука представил президенту проблемы жилищной безопасности в общине, в частности отметив, что, помимо запланированных групп, несколько десятков семей вынужденных переселенцев изъявили желание переселиться в Кармир шука.

Согласно источнику, Араик Арутюнян подчеркнул, что вопрос обеспечения вынужденных переселенцев жильем после войны является одним из приоритетов правительства Республики Арцах, и необходимо найти новые решения для создания надлежащих условий для всех граждан, желающих поселиться в общине. В этом контексте президент поручил разработать проекты расширенных вариантов для ряда частных домов, которые позволят многодетным семьям предоставить квартиры с дополнительными комнатами, а при необходимости предоставить большее количество строящихся частных домов.

Затем Араик Арутюнян посетил строительную площадку строящихся многоквартирных домов в поселке, обсудил ряд вопросов, связанных с процессом строительства, с должностными лицами и представителями строительных компаний, и дал поручение для завершения работы в срок.

В ходе визита президента республики сопровождал секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.