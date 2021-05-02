COVID-19: в Арцахе подтверждено 3 новых случая  

По состоянию на 11:00 часов 2 мая в Арцахе подтверждено 3 новых случая коронавируса.

Зараженные являются контактерами ранее установленных очагов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

За один день было проведено 38 тестов. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 24 020. Подтверждено 2673 случая заболевания коронавирусом.

Согласно источнику, с начала 2021 года на лабораторное выявление коронавируса прошли обследование 6.565 граждан, у 789 из которых получен положительный результат. 24 инфицированных в настоящее время получают стационарное лечение от коронавируса в Арцахе, а пациенты с легкой формой болезни проходят амбулаторное лечение на дому.