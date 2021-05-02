В Армении ожидается сильный ветер, интенсивные  грозы, возможен град

На территории Армении 2 мая днем в большинстве регионов, в некоторых регионах 3-4 мая – в отдельных районах, особенно после полудня ожидается кратковременный дождь и гроза. Время от времени - 5-6 мая, во второй половине дня 7-го мая во всех регионах ожидаются дожди и грозы, местами – интенсивные. В некоторых местах возможен град. Ночью 3-4 мая и 7 мая осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с, 5-6 мая = до 20-25 м / с

Температура воздуха во второй половине дня 2-4 мая повысится на 7-9 градусов и постепенно понизится на столько же во второй половине дня 5-6 мая.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване 2-4 мая особенно во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, 5-6 мая - время от времени, а 7 мая второй половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой, возможно усиление ветра до 15-20 м / с.

4 мая и ночью 7 мая осадков не ожидается