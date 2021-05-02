Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

В Армении ожидается сильный ветер, интенсивные  грозы, возможен град

В Армении ожидается сильный ветер, интенсивные  грозы, возможен град

На территории Армении 2 мая днем в большинстве регионов, в некоторых регионах   3-4  мая – в отдельных районах, особенно после полудня ожидается кратковременный дождь и гроза. Время от времени - 5-6 мая, во второй половине дня 7-го мая  во всех регионах ожидаются дожди и грозы, местами – интенсивные. В некоторых местах возможен град. Ночью   3-4 мая  и 7 мая осадков не ожидается.

Ветер  юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с, 5-6 мая = до 20-25 м / с

Температура воздуха во второй половине дня 2-4 мая повысится на 7-9 градусов и постепенно понизится на столько же  во второй половине дня 5-6 мая.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  в Ереване  2-4 мая   особенно во второй половине дня ожидается  кратковременный дождь, 5-6 мая  -  время от времени, а 7 мая второй половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой, возможно усиление ветра до 15-20 м / с.

4 мая  и  ночью 7 мая осадков не ожидается

 

 


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