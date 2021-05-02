100 тысяч доз вакцины CoronaVac, подаренной Китаем, уже в Армении

В целях стабилизации эпидемической ситуации по коронавирусной болезни (COVID-19) Министерство здравоохранения Республики Армения продолжает поставки новых партий вакцин.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, в ночь на 1 мая вакцина «КоронаВак» против COVID-19, подаренная Армении правительством Китайской Народной Республики, была импортирована в Армению в количестве 100 тысяч доз – на 50 тысяч человек.

«Следует отметить, что вакцинация против COVID-19 продолжается на всей территории республики, в первичном звене, независимо от факта прописки — во все дни недели, для граждан Армении и проживающих в нашей стране иностранных граждан.

Напоминаем: вакцины COVID-19 на 100% эффективны в предотвращении летальных исходов и тяжелого протекания заболевания. Прививки смогут разорвать цепь эпидемии», - сказали в Минздраве РА.