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100 тысяч доз вакцины CoronaVac, подаренной Китаем, уже в Армении

100 тысяч доз вакцины CoronaVac, подаренной Китаем, уже в Армении

В целях стабилизации эпидемической ситуации по коронавирусной болезни (COVID-19)  Министерство  здравоохранения Республики Армения продолжает поставки новых партий вакцин.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве  здравоохранения Республики Армения, в ночь на 1 мая вакцина «КоронаВак» против COVID-19, подаренная Армении правительством Китайской Народной Республики, была импортирована в Армению в количестве 100 тысяч доз – на  50 тысяч человек.

«Следует отметить, что вакцинация против COVID-19 продолжается на всей территории республики, в первичном звене, независимо от факта прописки — во  все дни недели, для  граждан Армении и проживающих в нашей стране иностранных граждан.  

Напоминаем: вакцины COVID-19 на 100% эффективны в предотвращении летальных исходов и тяжелого протекания  заболевания.  Прививки смогут разорвать цепь эпидемии», - сказали в Минздраве РА.

 


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