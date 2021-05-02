Министр обороны РА ознакомился с состоянием здоровья военнослужащих, лечащихся  в МЦ  «Астхик»

1 мая министр обороны РА Вагаршак Арутюнян в сопровождении председателя постоянной комиссии НС по обороне и безопасности Андраника Кочаряна и ответственных лиц военно-медицинской сферы Вооруженных сил Армении посетили Медицинский центр «Астхик».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, министр на месте ознакомился с состоянием здоровья военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября. Вагаршак Арутюнян был ознакомлен с восстановлением призывника Айка Закаряна и капитана Айка Аванесяна. Было доложено, что все необходимые документы для организации лечения Айка Закаряна за границей готовы, и через несколько дней он поедет в Германию, чтобы продолжить лечение там.

Согласно источнику, четкие шаги и рекомендации по более эффективной организации дальнейшего лечения капитана Айка Аванесяна будут представлены после дополнительных исследований.

Вагаршак Арутюнян высоко оценил проделанную врачами работу, поблагодарил сотрудников медицинского центра за их усилия по исцелению военнослужащих.