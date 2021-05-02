Демократы  Калифорнии   призвали  власти  США потребовать от Баку освобождения армянских пленных  

Член Центральног комитета Демократической партии Калифорнии Элен Асатрян, избранная от Лос-Анджеелса, представила резолюцию, которая будет обсуждаться на ежегодной конференции Дкмократической партии Калифорнии 29 апреля-2 мая. Резолюция призывает администрацию США потребовать освобождения армянских пленных из Баку и осуждает Турцию и Азербайджан за военные преступления, совершенные в ходе 44-дневной войны после нападения на Арцах 27 сентября.

Как передает Арменпресс, издание "Армяне сегодня" сообщает, что резолюция призывает Конгресс США, администрацию Байдена ввести санкции против Турции, Азербайджана и потребовать от властей Азербайджана немедленно освободить всех армянских военнопленных и пленных мирных жителей.

«Более того, она призывает Управление пенсионного обеспечения государственных служащих штата Калифорния и Управление пенсионного обеспечения учителей штата Калифорния взять на себя социальную ответственность, а пенсии всех государственных служащих изъять из инвестиционного инструментария, выпущенного Турцией, пока Турция не признает Геноцид армян 1915-1923 годов и пока народу Арцаха не будет предоставлена возможность свободного самоопределения на своей исторической земле», - говорится в заявлении.

«Авторство этой резолюции носит глубоко личный характер, поскольку среди моих избирателей много американцев армянского происхождения, которых я с гордостью представляю как избранный член Демократической партии от Лос-Анджелеса и как член Центрального комитета Демократической партии. Как партия, наш долг и моральная ответственность - занять решительную позицию против нарушений прав человека, оказать поддержку в этот болезненный момент, усилить голоса наших национальных меньшинств против угнетения, отстаивая основополагающие ценности человеческой жизни - свободу и достойное существование. Это гуманитарный кризис, который требует нашей смелой инициативы и нашего немедленного внимания.

Ситуация тяжелая, жизни армянских военнопленных и мирных жителей, содержащихся в Азербайджане, находятся в опасности, а диктаторы Эрдоган и Алиев продолжают угрожать довести до конца взятую на себя миссию по уничтожению армянского народа. Турция и Азербайджан должны понести ответственность не только за совершенные ими военные преступления, но и за незаконное расходование полученных от американских налогоплательщиков долларов на свои военные преступления», - отметила Элен Асатрян.

«Если мы сейчас не займем твердую позицию, мы ничем не будем отличаться от международного сообщества, которое в 1915 году молча наблюдало за Геноцидом армян, не делая ничего, чтобы его остановить. Я надеюсь, что мои коллеги и наши лидеры Демократической партии задумаются о чрезвычайной важности этой нынешней резолюции, поддержат ее принятие на партийной конференции. Я выражаю благодарность всем избранным членам, гарантам и учреждениям, которые поддержали принятие резолюции до сих пор», - добавила она.

«Геноцид - это не какой-то момент прошлого, он происходит прямо сейчас — в разных частях мира. Всего несколько месяцев назад Турция и Азербайджан начали войну против армян в Арцахе, и многие армяне опасаются, что в любой момент может произойти новый геноцид. Утверждение этой простой истины может помочь предотвратить другие преступления против человечности, продемонстрировав, что виновные в массовых убийствах будут привлечены к ответственности», - сказал конгрессмен Адам Шифф, один из подписантов резолюции.

«Как потомки выживших после геноцида, как третье поколение армян, ставших беженцами после геноцида, я рассматриваю последнее нападение правительств Азербайджана и Турции как продолжение геноцида, истребление коренного армянского народа, изгнание их с исторических земель, уничтожение культурного наследия. Эта резолюция актуальна, поскольку она призывает правительства Азербайджана и Турции понести ответственность за продолжающиеся нарушения прав человека в отношении моего народа. Наши налоговые доллары больше не могут поддерживать военные преступления этих правительств», - сказала Сюзи Абаджян, избранный член Демократической партии от Лос-Анджелеса, которая также подписала этот документ.

Оригинал резолюции с подписями 35 поручителей – максимум необходимого числа, среди Адам Шифф, члены ЦК Демократической партии Сьюзи Абаджян, Ханс Йоханссон, Вануи Варданян, Синди Монтоян, Эллен Финкельпирл, Джон Айрапетян, Хосе Барнс, Дрексел Херд, Джонс Барр, Кевин Абазаджян, Джина Клейтон-Тарвин, Шон Абаджян, Мелисса Тейлор, Ребекка Вулферсбергер, Луис Лопес, Миа Ливас Портер, Марко Флорес, Тина Фредерикс, Стивен Фишер, Керен Суарес, Мари Ан Люц, Кейтлин Паттерсон, Анжелика Дуэнас, Тим Вендлер, Джона Карела Хорна Джонс, Джессику Крейвен, Линда Перес, Малкольм Джонсон, Минди Пфайффер, Джакинта Линк, Кеннет Армстронг, Джейсон Смолл и Том О'Шаунеси.

Издание также сообщает, что более 125 организаций и лидеров, политиков и членов Демократической партии направили в комиссию рекомендательные письма с требованием принятия постановления. Среди них - Армянский национальный комитет Западной Америки, Армянская Ассамблея Америки, Всеармянский совет Западной Америки с его 24 региональными национальными армяно-американскими организациями, политические и неправительственные организации, Ассоциация учителей Глендейла. член городского совета Лос-Анджелеса Пол Крекорян и другие.

Согласно источнику, Комитет по резолюциям Демократической партии Калифорнии имеет право изменять текст любой принятой резолюции. Он также вправе объединять резолюции, если несколько резолюций на одну и ту же или похожую тему представлены без предварительного согласия авторов. Хотя были представлены две резолюции по одной и той же теме, комиссия предпочла использовать исключительно текст резолюции Элен Асатрян, работала с ней над изменениями, согласившись оставить оригинальный текст резолюции прежним.

В заявлении говорится, что данная резолюция была подготовлена сразу же после признания президентом Байденом Геноцида армян и еще одной резолюции, принятой Демократической партией округа Лос-Анджелес в 2020 году, осудившей Азербайджан и Турцию за совершение военных преступлений против Республики Арцах и Республики Армения, призвав Соединенные Штаты немедленно ввести санкции и приостановить военную помощь Азербайджану и Турции.

В Калифорнии проживает более миллиона армян, большинство из которых являются потомками переживших Геноцид армян и непосредственно пострадали от нынешних угроз. Они неустанно борются за глобальную помощь, международное вмешательство, потому что они стали свидетелями невыносимых страданий членов своей семьи из-за действий Турции и Азербайджана.

Демократическая партия Калифорнии - доминирующая политическая партия в штате. Представляя более чем 10,3 миллионов демократов, это также крупнейшее демократическое объединение в Соединенных Штатах.