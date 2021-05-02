ДТП  близ села  Вернашен: есть жертва и пострадавшие

1-го мая в 19։46 часов в Вайоцдзорское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что близ села Вернашен произошло ДТП, есть пострадавшие необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали оперативная группа областного управления и боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, автомобиль УАЗ (водитель А.Г.)съехал с дороги и перевернулся в овраг на глубину 350 м, пассажир (водитель Г.М., 1958 г/р) скончался на месте.

Согласно источнику, до прибытия спасателей местными силами из оврага вытащили двоих.

Спасатели вместе с жителями вытащили и поднесли пострадавших к машине скорой помощи троих пострадавших, которых доставили в Егегнадзорский МЦ. Врачи оценили состояние пострадавших Л․ Г․ (1979 г/р), М․ М․ (1957 г/р) и В․ М․-ի (1979 г/р) как среднетяжелое, а В.Г. (1961 г/р) – как удовлетворительное.

Также сообщается, что спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа, а труп подняли наверх (около 150 м) и поднесли к катафалку.