Время в Ереване: 11:07:36,   2 Май

ДТП  близ села  Вернашен: есть жертва и пострадавшие

ДТП  близ села  Вернашен: есть жертва и пострадавшие

1-го мая   в 19։46 часов   в   Вайоцдзорское областное управление  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  близ села  Вернашен произошло ДТП,  есть   пострадавшие необходима  помощь спасателей.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,   на место выехали оперативная группа областного управления и боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Выяснилось, автомобиль УАЗ  (водитель А.Г.)съехал с дороги и перевернулся в овраг на глубину 350 м, пассажир (водитель  Г.М., 1958 г/р) скончался на месте.

Согласно источнику, до прибытия спасателей местными силами из оврага вытащили двоих.

Спасатели вместе с жителями вытащили и поднесли пострадавших к  машине  скорой  помощи троих пострадавших, которых доставили в  Егегнадзорский  МЦ.  Врачи  оценили состояние пострадавших Л․ Г․  (1979 г/р), М․ М․  (1957 г/р) и  В․ М․-ի (1979 г/р) как  среднетяжелое, а В.Г. (1961 г/р) – как удовлетворительное.

Также сообщается, что спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу  газа, а труп подняли наверх (около 150 м) и поднесли к катафалку.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации