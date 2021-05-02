Гуманитарная инициатива «Аврора» реализовала в Арцахе 75 программ

В период и после 44-дневной войны гуманитарная инициатива «Аврора» предоставила Арцаху гуманитарную помощь на сумму около 2 миллионов долларов.

Как передает Арменпресс, об этом на открытии конференции "Партнерство ради Арцаха" заявила руководитель гуманитарной инициативы "Аврора" госпожа Николя Станиш.

«В Арцахе, совместно с 50 местными и международными партнерами, были полностью реализованы или находятся в стадии реализации в общей сложности 75 гуманитарных программ», - сказала Станиш.

В частности, 45 из этих программ уже завершены, а 30 находятся в стадии реализации.

В рамках проекта «Аврора — Арцаху» были реализованы программы поддержки в восстановллении объектов инфраструктуры, здравоохранения, подвергшихся обстрелу школ, обеспечения жильем жертв войны и ремонта квартир. В частности, 46 из них были проектами неотложной гуманитарной помощи, 16 - проектами социального развития и предпринимательства, 13 - проектами восстановления инфраструктуры.

В своем выступлении руководитель программ для Арцаха гуманитарной инициативы «Аврора» Нарине Агабалян выразила уверенность, что обсуждения на конференции «Партнерство ради Арцаха» повысят уровень координации, адресности и эффективности программ поддержки.