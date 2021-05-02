Происшествий на армяно-азербайджанской границе не отмечено — МО РА

По всей длине линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы 30 апреля и 1 мая сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных происшествий не было зафиксировано.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящемся под ответственностью пограничных войск СНБ, тоже не было зафиксировано инцидентов.

Согласно источнику, подразделения вооруженных сил Армении и пограничных войск СНБ контролируют пограничную ситуацию по всей длине границы и выполняют поставленные задачи.