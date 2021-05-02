COVID-19: в Армении подтверждено 267 новых случаев, выздоровели 640 человек

По состоянию на 11:00 часов 2 мая в Армении подтверждено 267 новых случаев коронавируса, 640 граждан выздоровели, 11 умерли. За один день проведено 2941 тестирование. Небольшое количество новых случаев заболевания объясняется тем, что по выходным тестирования не проводились. Таким образом, общее количество тестов достигло 991 027.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего подтверждено 216863 случая заболевания коронавирусом, из которых 199 755 вылечены, а 4 139 умерли. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 11945 пациентов.

Накануне было зарегистрировано 4 случая смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1024.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.