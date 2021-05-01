Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

Армения не давала согласия на участие представителя Азербайджана в заседании МПС ЕАЭС. Григорян

Армения не давала согласия на участие представителя Азербайджана в заседании МПС ЕАЭС. Григорян

Не было консенсуса  об участии Азербайджана в качестве третьей страны в заседании Межправительственного совета ЕАЭС. 

Как  передает Арменпресс, 1lurer.am сообщает, что об этом и.о. заместителя премьер-министра РА Мгер Григорян сказал после заседания Межправительственного совета ЕАЭС в Казани, отвечая на вопросы журналистов. В частности, журналисты поинтересовались, почему азербайджанская делегация не участвовала в заседании Межправительственного совета ЕАЭС, не дала ли свое согласие Армения. 

«Да, можно так сказать, потому что для участия любой третьей страны в заседании Межправительственного совета ЕАЭС необходимо консенсусное решение. Естественно, консенсуса по этому вопросу не было, в частности, Армения не согласилась на участие в заседании представителя Азербайджана», - сказал и.о. вице-премьера   Мгер Григорян. 

 Отвечая на уточняющий вопрос, связана ли позиция армянской стороны с вопросом о военнопленных, Мгер Григорян напомнил, что ранее он уже   говорил об этом. 

"Вопрос очень многогранный. Сейчас я не хотел бы вырывать условие или предусловие из контекста. «Консенсуса по этому вопросу не было, и такое участие требовало участия всех стран-членов», - сказал Мгер Григорян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации