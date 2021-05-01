Армения не давала согласия на участие представителя Азербайджана в заседании МПС ЕАЭС. Григорян

Не было консенсуса об участии Азербайджана в качестве третьей страны в заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

Как передает Арменпресс, 1lurer.am сообщает, что об этом и.о. заместителя премьер-министра РА Мгер Григорян сказал после заседания Межправительственного совета ЕАЭС в Казани, отвечая на вопросы журналистов. В частности, журналисты поинтересовались, почему азербайджанская делегация не участвовала в заседании Межправительственного совета ЕАЭС, не дала ли свое согласие Армения.

«Да, можно так сказать, потому что для участия любой третьей страны в заседании Межправительственного совета ЕАЭС необходимо консенсусное решение. Естественно, консенсуса по этому вопросу не было, в частности, Армения не согласилась на участие в заседании представителя Азербайджана», - сказал и.о. вице-премьера Мгер Григорян.

Отвечая на уточняющий вопрос, связана ли позиция армянской стороны с вопросом о военнопленных, Мгер Григорян напомнил, что ранее он уже говорил об этом.

"Вопрос очень многогранный. Сейчас я не хотел бы вырывать условие или предусловие из контекста. «Консенсуса по этому вопросу не было, и такое участие требовало участия всех стран-членов», - сказал Мгер Григорян.