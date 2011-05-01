Анонс мероприятий на 3 мая
17:11, Май 01, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 12:01 Гуманитарная инициатива «Аврора» реализовала в Арцахе 75 программ
- 11:38 Происшествий на армяно-азербайджанской границе не отмечено — МО РА
- 11:09 COVID-19: в Армении подтверждено 267 новых случаев, выздоровели 640 человек
- 01.05-17:22 Армения не давала согласия на участие представителя Азербайджана в заседании МПС ЕАЭС. Григорян
- 01.05-17:11 Анонс мероприятий на 3 мая
- 01.05-16:56 В Индию доставлена первая партия вакцины Sputnik V
- 01.05-16:15 Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня
- 01.05-16:01 Председатель НС РА принял Постоянную комиссию по внешним связям Совета представителей Ирака
- 01.05-15:17 Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры о демаркации լ делимитации
- 01.05-15:13 Мэр Феррары резко отреагировал на попытку посла Турции вмешаться в мероприятие к годовщине Геноцида
- 01.05-14:58 COVID-19: 9270 новых случаев подтверждено в России за один день
- 01.05-14:32 «Утраченные памятники Арцаха» — на площади Шарля Азнавура открылась выставка
- 01.05-14:31 В Грузии коронавирусом заразились еще 1.147 человек
- 01.05-14:16 В ближайшие дни в республике время от времени ожидаются дождь и гроза
- 01.05-13:59 Сенаторы США представили законопроект о санкциях против Турции
- 01.05-13:18 Огнестрельное, ножевое ранение. Полиция РА комментирует инцидент в Ереване
- 01.05-13:15 Индия за день установила новый антирекорд по борьбе с коронавирусом
- 01.05-12:57 Буду и впредь поддерживать эту прекрасную страну. Кардашьян ответила на письмо президента РА
- 01.05-12:49 Греция снова открывает двери для отдыхающих. Что следует знать туристам
- 01.05-12:43 Комитет Ай Дата разочарован решением Байдена о снятии санкций с Азербайджана
- 01.05-12:37 В Кыргызстане заявили о 163 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
- 01.05-11:55 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта. На российской стороне здесь скопилось около 280 грузовиков
- 01.05-11:36 COVID-19: в Армении подтверждено 532 новых случая, 20 человек скончались
- 01.05-11:28 Сделаем наш мир благополучным и безопасным Послание и.о. вице-премьера РА Тиграна Авиняна
- 01.05-11:15 В Кыргызстане объявлен двухдневный траур
11:08, 26.04.2021
Просмотрели 12787 раз В Армении подтвержден 181 новый случай COVID-19
16:25, 26.04.2021
Просмотрели 1863 раз Посол Беларуси в Армении прокомментировал поздравление Лукашенко, озвученное им в Баку
13:02, 26.04.2021
Просмотрели 1130 раз Помимо термина «геноцид», в послании Байдена использовалось еще одно важное название: Шаан Гантаарян
19:12, 29.04.2021
Просмотрели 1042 раз Инцидент на армяно-азербайджанской границе
19:27, 30.04.2021
Просмотрели 991 раз Глава МИД Литвы сказал в Баку о признании Геноцида армян