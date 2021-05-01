Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Кыргызстан и Таджикистан достигли договоренности о полном прекращении огня на границе.

Как передаетАрменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

Неназванный источник в правоохранительных органах сообщил, что Таджикистан начал отвод военной техники с кыргызской границы и что движение на таджикско-кыргызской границе возобновлено.

Конфликт между жителями Кыргызстана и приграничным регионом Таджикистана 29 апреля перерос в военное противостояние двух стран. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками продолжались несколько часов, в результате чего с обеих сторон погибло около 40 человек, а около 200 получили ранения.