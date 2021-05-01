Председатель НС РА принял Постоянную комиссию по внешним связям Совета представителей Ирака
Спикер Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян принял Постоянную комиссию по внешним связям Совета представителей Республики Ирак во главе с Ширко Мирваейзом.
Как передает Арменпресс, отдел по связям с общественностью и коммуникациям Национального Собрания РА сообщает, что, приветствуя гостей, Арарат Мирзоян выразил удовлетворение тем, что между Арменией и Ираком идет серьезный политический диалог, заметна активизация и в экономические отношения между двумя странами.
Председатель НС представил коллегам текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта после азербайджано-турецкой агрессии. Он подчеркнул, что Азербайджан, вопреки трехстороннему заявлению, не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных и других удерживаемых лиц, более того, продолжает свою антиармянскую политику. Новое проявление сказанного - недавнее открытие «парка».
Выразив благодарность за прием, Ширко Мирваейз поблагодарил армянскую сторону за ее позицию по Ираку и поддержку, оказываемую на международных площадках.
Председатель комиссии отметил, что меморандумы о сотрудничестве в различных сферах играют важную роль в активизации отношений между двумя странами, в контроле за реализацией которых важную роль играет парламент.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах. Обе стороны подчеркнули, что визит иракских парламентариев может стать хорошим стимулом для углубления сотрудничества между парламентами двух стран.
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