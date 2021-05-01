Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры о демаркации լ делимитации
1 мая правительственные делегации Кыргызстана ջ Таджикистан начали работу по демаркации и делимитации общей границы.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Правительственные делегации во главе с главами комиссий госбезопасности двух стран проводят переговоры в Баткенской области Кыргызстана
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 16:15 Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня
- 16:01 Председатель НС РА принял Постоянную комиссию по внешним связям Совета представителей Ирака
- 15:17 Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры о демаркации լ делимитации
- 15:13 Мэр Феррары резко отреагировал на попытку посла Турции вмешаться в мероприятие к годовщине Геноцида
- 14:58 COVID-19: 9270 новых случаев подтверждено в России за один день
- 14:32 «Утраченные памятники Арцаха» — на площади Шарля Азнавура открылась выставка
- 14:31 В Грузии коронавирусом заразились еще 1.147 человек
- 14:16 В ближайшие дни в республике время от времени ожидаются дождь и гроза
- 13:59 Сенаторы США представили законопроект о санкциях против Турции
- 13:18 Огнестрельное, ножевое ранение. Полиция РА комментирует инцидент в Ереване
- 13:15 Индия за день установила новый антирекорд по борьбе с коронавирусом
- 12:57 Буду и впредь поддерживать эту прекрасную страну. Кардашьян ответила на письмо президента РА
- 12:49 Греция снова открывает двери для отдыхающих. Что следует знать туристам
- 12:43 Комитет Ай Дата разочарован решением Байдена о снятии санкций с Азербайджана
- 12:37 В Кыргызстане заявили о 163 пострадавших в конфликте с Таджикистаном
- 11:55 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта. На российской стороне здесь скопилось около 280 грузовиков
- 11:36 COVID-19: в Армении подтверждено 532 новых случая, 20 человек скончались
- 11:28 Сделаем наш мир благополучным и безопасным Послание и.о. вице-премьера РА Тиграна Авиняна
- 11:15 В Кыргызстане объявлен двухдневный траур
- 11:10 "Айастани Анрапетутюн". В Армении будет стимулироваться разведение молочных буйволов
- 10:55 У Армении есть будущее, и мы создадим его энергичным и творческим трудом Послание Пашиняна
- 10:53 Мы должны формировать и осуществлять повестку развития нашей страны своим трудом: президент РА
- 10:25 Аронян выбыл из New in chess Classic
- 10:20 Эти футбольные матчи состоятся сегодня
- 10:17 На территории Армении есть труднопроходимые автодороги
11:08, 26.04.2021
Просмотрели 12757 раз В Армении подтвержден 181 новый случай COVID-19
20:03, 24.04.2021
Просмотрели 2520 раз Президент США Джо Байден назвал события 1915 года геноцидом: ТЕКСТ ПОСЛАНИЯ
16:25, 26.04.2021
Просмотрели 1830 раз Посол Беларуси в Армении прокомментировал поздравление Лукашенко, озвученное им в Баку
21:58, 24.04.2021
Просмотрели 1202 раз Президент Турции направил письмо Константинопольскому патриарху ААЦ
14:31, 24.04.2021
Просмотрели 1195 раз Мир близок к признанию первого массового преступления против человечества: депутат украинской Рады