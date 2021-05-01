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Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры о демаркации լ делимитации

Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры о демаркации լ делимитации

1 мая правительственные делегации Кыргызстана ջ Таджикистан начали работу по демаркации и делимитации общей границы. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС. 

Правительственные делегации во главе с главами комиссий госбезопасности двух стран проводят переговоры в Баткенской области Кыргызстана


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