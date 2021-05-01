Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры о демаркации լ делимитации

1 мая правительственные делегации Кыргызстана ջ Таджикистан начали работу по демаркации и делимитации общей границы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Правительственные делегации во главе с главами комиссий госбезопасности двух стран проводят переговоры в Баткенской области Кыргызстана