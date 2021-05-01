Мэр Феррары резко отреагировал на попытку посла Турции вмешаться в мероприятие к годовщине Геноцида

«Феррара – не Турция» — этими словами мэр итальянского города Алан Фабри выразил возмущение письмом, направленным послом Турции в Италии в связи с проведением мероприятия по случаю годовщины Геноцида армян в театре Феррары.

Как передает Арменпресс, в письме на имя мэра Фабри посол Мурад Салим Эсенли призвал его пересмотреть свою позицию по поводу мероприятия «Геноцид армян через память - переговоры и молчание», которое состоится в театре с участием Антонии Арслан. Посол назвал это «односторонним мероприятием», основанным «исключительно на армянских утверждениях».

Алан Фабри выразил недоумение по поводу действий посла, отметив, что во-первых существует достаточно свидетельств «тех ужасных событий, которые недавно признал и президент США». Кроме того, мэр отметил, что турецкий дипломат, по сути, «предлагает цензуру в нашем собственном доме в связи с мероприятием, единственная цель которого - почтить память 1,5 миллиона невинных жертв и бороться с давним отрицанием».

«Мы не можем допустить, чтобы память о демократических, мирных и культурных инициативах, осуществленных в театре, который считается храмом свободы, пыталась запутать такая страна, как Турция, которая отнюдь не отличается демократией.

Если турецкий посол с его недопустимым вмешательством думает, что он может диктовать свои законы в нашем доме, то я должен сказать, что он глубоко ошибается. Феррара - свободный город, враг любого режима и отрицания и такой будет всегда», - сказал Алан Фабри.

Мэр объявил, что инициирует процесс присвоения итальянской писательнице армянского происхождения Антонии Арслан и турецкого историка Танера Акчама, известного своими смелыми публикациями о Геноциде армян и армянском вопросе, звания почетного гражданина. «Мое уважение и восхищение ими обоими», - заключил мэр Феррары на своей странице в Facebook.