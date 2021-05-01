COVID-19: 9270 новых случаев подтверждено в России за один день

В России за один день подтверждено9270 новых случаев коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев достигло 4 814 558.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом 1 мая журналистам сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Выздоровели 8637 человек. Общее количество выздоровевших достигло 4 436 583 человека.

Коронавирус стал причиной 392 новых случаев смерти за один день. Общее количество случаев смерти - 110 520 человек.