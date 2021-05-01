Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

В ближайшие дни в республике время от времени ожидаются дождь и гроза

В ближайшие дни в республике время от времени ожидаются дождь и гроза

Днем 1 мая, 2 мая, 5-6 мая на территории республики во всех регионов временами ожидается дождь и гроза, в отдельных районах  возможен град. 

Как  передает Арменпресс, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения  сообщает, что 2-4 мая в некоторых регионах, особенно во второй половине дня и ночью ожидаются  кратковременные дожди. 

Ветер  юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с. 

Температура воздуха во второй половине дня 1 мая понизится на 7-8 градусов и постепенно повысится на столько же  во второй половине дня 2-4 мая. 

Во второй половине дня  1 мая, 2 мая, 5-6 мая в Ереване время от времени ожидаются дождь и гроза, во время грозы ветер может усилиться до 15-20 м / с. Во второй половине дня и  ночью  3 и 4 мая   в некоторых районах города ожидается кратковременный дождь с грозой.


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