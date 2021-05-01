Сенаторы США представили законопроект о санкциях против Турции

30 апреля сенаторы-демократы США внесли законопроект, который предусматривает санкции против Турции в случае нарушения этой страной прав человека.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в офисе одного из авторов законопроекта - Эдварда Марки.

Законопроект будет нацелен на тех турецких правительственных чиновников, которые несут ответственность за политических заключенных, узников совести, журналистов – по политической мотивации, ограничений свободы слова и других грубых нарушений международно признанных прав человека.

Эдвард Марки, как и другие соавторы законопроекта - Рон Уайден и Джефф Меркель, призвал поддержать турецкое гражданское общество в освобождении политических заключенных. В то же время сенаторы призвали Анкару принять меры по устранению опасной для журналистов атмосферы и подавлению свободы слова в Интернете.

Авторы законопроекта не только призывают президента США наложить санкции на Турцию в случае непринятие соответствующих мер, но также призывает Министерство финансов США дать указание ключевым финансовым учреждениям отказываться предоставлять гранты или ссуды правительству Турции.

Демократы уже в третий раз вносят подобный законопроект в Сенат. В 2017–1919 годах, когда республиканцы имели большинство в Сенате, законопроекты не были приняты. В настоящее время демократы имеют большинство в обеих палатах.