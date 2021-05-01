Огнестрельное, ножевое ранение. Полиция РА комментирует инцидент в Ереване

Полиция РА предоставила подробности о ссоре, которая произошла на одном из кладбищ Еревана и закончилась огнестрельным ранением и нанесением ножевых ранений. 1 мая в 12:40 часов в Эребунийское отделение полиции из Ереванского городского управления Полиции РА поступило сообщение о том, что им позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что на улице Давида Бека обнаружен некто, получивший огнестрельное ранение.

Как передает Арменпресс, полиция РА сообщает, что в 01.50 часов из медицинского центра уже поступило сообщение о том, что доставлены четыре человека с различными травмами.

Оперативная группа немедленно выехала в медпункт. Согласно справке врача, доставленные в медпункт были не в состоянии дать объяснений.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчины получили телесные повреждения во время ссоры между собой на кладбище в районе улицы Давид Бека.

При осмотре места происшествия были обнаружены автомат с пулями калибра 5,45 мм с магазином для 24 патронов и пистолет ТТ с обоймой одной пулей - без серийного номера. На месте происшествия были обнаружены также два кухонных ножа и следы похожие на кровь.

Обстоятельства выясняются.

Ведется расследование