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Огнестрельное, ножевое ранение. Полиция РА комментирует инцидент в Ереване

Огнестрельное, ножевое ранение. Полиция РА комментирует инцидент в Ереване

Полиция РА предоставила подробности о ссоре, которая произошла на одном из кладбищ Еревана и закончилась огнестрельным ранением и нанесением ножевых ранений. 1 мая в 12:40 часов в Эребунийское отделение полиции из   Ереванского городского управления Полиции РА поступило сообщение о том, что им позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что на улице Давида Бека обнаружен некто,  получивший огнестрельное ранение.  

Как  передает Арменпресс, полиция РА сообщает, что в 01.50 часов из медицинского центра уже поступило сообщение о том, что   доставлены четыре человека с различными травмами. 

Оперативная группа немедленно выехала в медпункт. Согласно справке врача, доставленные в медпункт были не в состоянии дать объяснений. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчины получили телесные повреждения во время ссоры между собой на кладбище в районе улицы Давид Бека.  

При осмотре  места происшествия были обнаружены автомат с пулями калибра 5,45 мм с магазином для 24 патронов и пистолет ТТ с обоймой одной пулей - без серийного номера. На месте происшествия были обнаружены также два   кухонных ножа и следы похожие на кровь. 

Обстоятельства выясняются. 

Ведется расследование


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