Буду и впредь поддерживать эту прекрасную страну. Кардашьян ответила на письмо президента РА

Известная американская звезда армянского происхождения, бизнесмен Ким Кардашьян заявила, что и дальше - всегда будет поддерживать Армению.

Как передает Арменпресс, об этом она написала в Twitter в ответ на благодарственное письмо президента Республики Армения Армена Саркисяна — в знак признательности Ким Кардашьян и ее семье за их роль и вклад в международное признание Геноцида армян.

«Президент Саркисян, благодарю вас за то, что вы всегда даете мне новые знания об Армении. Я благодарю Армянский национальный комитет Америки, все группы и всех армян, которые боролись за этот день признания. Я рада, что смогла помочь информировать людей, я всегда буду продолжать поддерживать эту замечательную страну», - написала Кардашьян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян направил Ким Кардашьян письмо, в котором подчеркнул, что роль ее семьи огромна не только в США, но и в вопросе международного признания Геноцида армян во всем мире. "Прекрасная работа, Ким. Благодарю за неустанные усилия, искреннюю самоотдачу и приверженность», - отметил президент Саркисян.

Он также направил благодарственные письма известной певице Шерилин Саркисян, известному американскому врачу армянского происхождения, содиректору медицинского центра Дэвида Геффена при Калифорнийском университете и продюсеру голливудского фильма «Обещание» о Геноциде армян. Эрику Эсраиляну.

Thank u President Sarkissian 4 always taking the time to educate me further on Armenia. Thank u ANCA & all Armenian groups along w every Armenian who fought 4 this day of recognition. I’m happy I could help raise awareness &will always continue to support this beautiful country https://t.co/jQTjrxRwVw