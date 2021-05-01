Греция снова открывает двери для отдыхающих. Что следует знать туристам

Туристы, которые будут вакцинированы или у которых будет отрицательный результат теста на коронавирус, смогут посетить Грецию.

Как передает Арменпресс, Deutsche Welle сообщает, что премьер-министр Греции представил проект поэтапного снятия ограничений. 3 мая в Греции возобновят работу рестораны и кафе. Через неделю, 10 мая, откроются школы, а с 15 мая в Грецию смогут въехать те, кто получил две дозы вакцины от коронавируса или их тест дал отрицательный результат на Covid-19.

Эксперты говорят, что на данном этапе посетители Греции смогут спокойно наслаждаться страной, поскольку наплыва туристов, как в предыдущие годы, не будет. Содействуя процессу въезда, местные власти говорят, что им необходимо знать о некоторых ограничениях, которые тем не менее останутся в силе.

В частности, будет сокращен комендантский час, но об отмене этого режима речь пока не идет. Так что возможности насладиться ночной жизнью не будет. Кроме того, об открытии культурных и развлекательных заведений, таких как театры, концертные залы, кинотеатры, также речи не идет.