В Кыргызстане заявили о 163 пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Число пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 163, погиб 31 человек.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этомсообщила в субботу на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.

"В ходе событий в Баткенской области пострадали 163 кыргызстанца. Погиб 31 человек", - заявила она.

Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

1 мая пограничная служба нацбезопасности страны заявила, что таджикские военнослужащие 1 мая начали стрельбу в направлении территории Кыргыстана. Отмечается, что объектом стрельбы стали жилые дома.