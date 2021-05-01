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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта. На российской стороне здесь скопилось около 280 грузовиков

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта. На российской стороне здесь скопилось около 280 грузовиков

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на  территории Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как  передает Арменпресс, в  Арагацотнской области труднопроходимы дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич. 

Согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта. На  российской стороне здесь скопилось около 400 грузовиков

 


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