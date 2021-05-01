Автодорога Степанцминда-Ларс открыта. На российской стороне здесь скопилось около 280 грузовиков
11:55, 1 Май, 2021
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении есть труднопроходимые автодороги.
Как передает Арменпресс, в Арагацотнской области труднопроходимы дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта. На российской стороне здесь скопилось около 400 грузовиков
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