COVID-19: в Армении подтверждено 532 новых случая, 20 человек скончались

По состоянию на 11:00 часов 1 мая в Армении подтверждено 532 новых случая коронавируса, 980 граждан выздоровели, 20 умерли. За сутки было проведено 4430 тестов. Таким образом, общее количество тестов составило 988086.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Всего было подтверждено 216 596 случаев заболевания коронавирусом, из них 199 115 человек были вылечены, а 4 128 умерли. 12.333 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса.

Накануне зарегистрировано 2 смертельных случая, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев - 1020.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.