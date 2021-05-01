Сделаем наш мир благополучным и безопасным Послание и.о. вице-премьера РА Тиграна Авиняна

И.о. вице-премьера РА Тигран Авинян направил послание по случаю Дня труда.

«Дорогие соотечественники,

Поздравляю с Днем труда! Труд - это основа цивилизации, человеческих ценностей и благополучия, и без него не может существовать человек и созданный им мир. Следовательно, мы должны делать наш мир благополучным, безопасным и комфортным посредством своего ежедневного труда.

Достижение этой цели происходит путем совершенствования, приобретения навыков и создания результатов посредством труда. Инновации, современные технологии, цифровизация и ориентированное на результатах, а не на самоцельном количестве качество должны быть основой труда каждого из нас, и это создаст благоприятную среду для жизни и соответствующее 21-му веку устойчивое государство и общество», - как передает Арменпресс, говорится в послании.